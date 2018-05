"L'addio di Buffon? Non come Totti". E i tifosi della Roma si infuriano

Le parole di Silvano Martina, ex portiere e agente di Gianluigi Buffon, sono risultate indigeste ai tifosi romanisti, che sui social hanno sollevato un polverone mediatico.

Bufera sui social

Martina intervistato da JuveNews aveva dichiarato: " L'addio di Gigi non sarà come quello di Totti, che appartiene allo stile focoso dei romani, ma senza dubbio più sobrio. A Torino mi aspetto un addio più simile a quello di Del Piero o Platini ". Apriti cielo.