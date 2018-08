Lady Immobile: "Con Ciro anche se fosse muratore? L'amore non si compra"

La Lazio di Simone Inzaghi e del capocannoniere della Serie A, a pari merito con Mauro Icardi, Ciro Immobile non ha ancora vinto una partita visto che è stata sconfitta in rimonta dal Napoli di Carlo Ancelotti alla prima gioranta, ed è caduta per 2-0 sotto i colpi della Juventus di Massimiliano Allegri alla seconda uscita. I biancocelesti si vogliono rialzare in fretta e il derby di domenica contro il Frosinone sembra la partita giusta per tornare a fare i tre punti. Ciro Immobile ha segnato l'unico gol stagionale della Lazio anche se i suoi tifosi si augurano che possa incantare come nella passata stagione nella quale mise a segno 41 reti in 47 partite disputate in tutte le competizioni. L'ex centravanti di Siviglia, Juventus, Genoa e Borussia Dortmund, però, ha da sempre una grande fan: sua moglie Jessica Malena.

La consorte del bomber della Lazio, infatti, non perde tempo sui social per postare foto amorose e complici con il marito, anche se nel suo profilo sono molto presenti anche i loro due figli. La bella Jessica non perde tempo per esaltare il marito e alla domanda di un follower: "Staresti con Ciro anche se facesse il muratore?". La sua risposta è chiara e secca: "L'amore non si compra". La moglie dell'attaccante della Lazio, ai microfoni di laziochannel.it, ha parlato del suo rapporto di coppia: "Lo seguo sempre, allo stadio ed anche in ritiro. E’ così che abbiamo superato tutti i nostri momenti, quelli più belli e quelli meno piacevoli. Condivido con lui anche il prepartita. Già dal sabato sono agitata e mi addormento con la voglia di andare allo stadio o di vederlo in tv. Insieme a Ciro la mia vita è cambiata molto. Ci siamo conosciuti che eravamo due ragazzini, poi siamo cresciuti insieme. Abbiamo avuto la prima bambina dopo neanche un anno che ci siamo conosciuti. Da bambini che eravamo, siamo diventati adulti insieme“ .