L'aereo del Belgio pieno di foto di Nainggolan. L'ironia del Ninja: "Qualcuno cambierà posto"

Radja Nainggolan non ci sarà al Mondiale: il ct del Belgio Roberto Martinez ha deciso, a sorpresa, di non convocare il centrocampista della Roma che non l'ha presa affatto bene. Il 30enne ex Cagliari, infatti, si aspettava di volare Russia ed invece resterà a casa per vedere in televisione i suoi compagni che cercheranno di essere l'outsider della competizione più importante del mondo. Il Ninja, con estrema amarezza, non ci sarà fisicamente al Mondiale ma in realtà, in qualche modo, farà parte della spedizione del Belgio.

La nazionale dei Diavoli Rossi volerà per la Russia il prossimo 13 giugno con il velivolo che ha diverse immagini raffiguranti proprio Nainggolan che sui social ha ci ha scherzato su. Il giocatore della Roma, infatti, ha avuto qualche giorno per poter smaltire la rabbia e su Instagram ha voluto scherzare su questa particolare e curiosa situazione: "Indovinate chi ha segnato? Penso che qualcuno cambierà il suo posto...".