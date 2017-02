L'Africa sceglie la sua regina. Le semifinali da oggi su "Fox"

Camerun, Ghana, Egitto o Burkina Faso. Quattro protagoniste, una sola regina. La coppa d'Africa entra nel vivo. Da questa sera le semifinali per eleggere la migliore squadra del continente. Le certezze Camerun o Ghana, il solido Egitto di Hector Cuper o la brillante rivelazione Burkina Faso che è anche la squadra simpatia. Stasera Burkina Faso-Egitto, domani Camerun-Ghana. Tutto in diretta su Fox Sports che ha seguito l'intera competizione con 75 ore live tra dirette e studi pre e post partita registrando un grandissimo successo in termini di ascolto, +120% rispetto alla passata edizione.

Merito dello spettacolo offerto sinora dalle squadre in campo ma anche della squadra schierata fuori dal campo. Tra i «talent» dell'emittente satellitare il valore aggiunto è rappresentato dall'ex centrocampista di Lazio e Atalanta Ousmane Dabo (francese ma con passaporto senegalese e «padrino» di una scuola calcio a Dakar) e dall'ex attaccante di Genoa, Chievo e Lazio Stephan Makinwa, che la coppa d'Africa l'ha giocata per due volte con la sua Nigeria, conquistando anche una medaglia di bronzo nel 2006. Entrambi concordano: «Il Ghana è la squadra favorita ed è anche la più dotata tecnicamente», spiegano i due ex calciatori ora commentatori. «Anche l'Egitto di Cuper può ambire alla vittoria», racconta Makinwa. «Ma il Ghana è più forte, anche se Cuper ha dato solidità e la difesa è super», spiega Dabo.

Da entrambi, consigli per gli acquisti per le società italiane. Elogi comuni per Christian Atsu, talento classe '92 del Ghana che si è messo in grande evidenza. Makinwa: «È veloce e salta l'uomo, fa la differenza». Dabo: «Però è del Chelsea anche se in prestito al Newcastle. Difficile prenderlo, nelle mani di Conte può diventare un top player. Se devo fare un altro nome direi Wakaso, sempre del Ghana. È un centrocampista completo, in Italia farebbe benissimo. Io lo prenderei subito».