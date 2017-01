L'agente di Bacca: "Non si muove dal Milan"

Carlos Bacca è carico e determinato: il centravanti colombiano si vuole riprendere il Milan e vuole convincere Vincenzo Montella a ridargli in esclusiva le chiavi dell'attacco rossonero. Diversi club vogliono l'ex Siviglia e anche in Cina hanno mosso più di un passo verso il classe 86. Il suo agente, Sergio Barila, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di calciomercato.com: "Attualmente non ci sono ragioni per le quali dovrebbe andarsene dal Milan. In Italia lui e la sua famiglia si trovano benissimo e il club è soddisfatto delle sue prestazioni. In più ha appena vinto il primo titolo con i rossoneri, per cui per quale motivo dovrebbe fare le valigie a gennaio? Ripeto, vuole restare al Diavolo”.

Il suo agente è convinto che Bacca possa dare ancora tanto al Milan ed ha parlato del suo rapporto con Montella: "Carlos è stato fra i primi calciatori a tornare ad allenarsi non solo perché è un professionista esemplare ma perché nel nuovo anno vuole segnare tanti goal. Nelle ultime partite non è andato a segno ma ai tifosi del Diavolo dico solo questo: non abbiate paura, Carlos riprenderà a fare goal molto presto. Fra Carlos e Montella non c’è mai stato nessun problema. Se può giocare con Lapadula? Questo lo chieda direttamente al mister…”.