L'agente di Bonucci: "Leonardo ha scelto il Milan"

Leonardo Bonucci nonostante le grandi difficoltà incontrate ad inizio stagione al Milan è e sarà una colonna portante del club rossonero che per lui, in estate, ha investito la bellezza di 42 milioni di euro, più 8 milioni di euro netti d'ingaggio al giocatore. L'ex difensore della Juventus sta ritrovando stabilità e sicurezza nei propri mezzi e questa è un'ottima notizia per il Milan che si augura di ripartire dopo la sofferta vittoria nel derby di ieri sera contro l'Inter che è valsa la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia.

Bonucci resta comunque uno dei difensori più forti e ambiti in circolazione visto che Manchester City e Chelsea tengono costantemene monitorata la situazione attorno al 30enne di Viterbo. Il suo agente, Alessandro Lucci, però, ha smentito che il suo assistito lascerà il club di via Aldo Rossi in questa finestra di mercato: "Leonardo è un calciatore del Milan, ha scelto il Milan e andrà avanti con i suoi obiettivi. È un grande professionista, un leader, vuole uscire da questa situazione e aiutare il club a raggiungere i traguardi che merita".