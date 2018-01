L'agente di Gustavo Gomez in tackle: "Tutti ridono del Milan"

L'agente di Gustavo Gomez, difensore del Milan, è un fiume in piena in questi giorni. Augusto Paraja ai microfoni di Tuttosport ha attaccato: "Mi auguro che il Milan venga rappresentato di nuovo da personaggi all'altezza. Ormai, nel mondo del calcio tutti i giocatori, tutti i dirigenti, tutti gli allenatori ridono della situazione che si è venuta a creare al Milan. Di quello che dicono sia successo in sede, preferisco non parlare. Ma vi garantisco che il Milan sta attraversando un momento di grande confusione".

Paraja ha poi continuato: "Se prendi un giocatore di terza o quarta categoria, e lo metti in serie A, non devi stupirti se poi fa brutta figura. Se non hai il livello intellettuale e professionale per dirigere un grande club e te lo danno lo stesso in mano, i risultati non sono buoni. Noi siamo stati trattati malissimo, senza motivo. dirigenti del Boca sono arrivati da Buenos Aires, hanno portato una maglia come regalo e in cambio non hanno ricevuto nemmeno un caffè. Questo è stato l'inizio, immaginatevi com'è finita la riunione".