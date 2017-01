L'agente di Maxi Lopez risponde a Mihajlovic: "Chiediamo rispetto"

Sinisa Mihajlovic non aveva usato giri di parole per fuori forma il suo attaccante Maxi Lopez. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Ha solo peso per adesso, sono 4 mesi che cerchiamo di metterlo in peso forma ma senza nessun risultato, chi vuole giocare nella mia squadra deve rispettare certe regole" . L'attaccante argentino, ex Barcellona, Sampdoria e Catania sta combattendo con la bilancia e in questi mesi non è riuscito a rimettersi in forma.

L'agente di Maxi Lopez, Daniele Piraino, ai microfoni di Sky Sport, ha risposto in maniera piccata a Mihajlovic: "Possiamo e dobbiamo migliorare, non è una cosa che deve essere sempre ripetuta. Non serve parlarne in continuazione. Maxi Lopez sta lavorando da settimane per poter tornare nella sua condizione migliore. Noi non pretendiamo assolutamente nulla, ma la cosa che vogliamo è che ci sia rispetto sotto tutti i punti di vista. Maxi Lopez è e resta un giocatore del Torino, ha un contratto con i granata fino al 2018. Non ha mai chiesto la cessione e non è mai stato proposto al Crotone. Maxi al Toro si trova bene e ha sempre dimostrato affetto per i colori granata".