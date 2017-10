L'altro derby al Bologna: Donadoni vede l'Europa

Cinquant’anni di attesa per rivedere il derby emiliano Bologna- Spal al Dall’Ara. Lo vince la squadra di Donadoni, che ora «vede» l’Europa dopo la terza vittoria di fila. Palacio grande protagonista con l’assist a Poli e una traversa nel finale, inutile il gol finale di Antenucci. A Firenze decide il grande ex Thereau con una doppietta: Udinese ko con i viola che sfruttano un gran primo tempo. Risorge il Genoa (primo successo stagionale), affonda il Cagliari, alla 4ª sconfitta consecutiva e la panchina di Rastelli in bilico. De Silvestri salva il Toro a Crotone al 92’: la squadra di Mihajlovic (che ha sottolineato i cori razzisti nei suoi confronti) senza Belotti è spuntata, ma è brava a recuperare due volte lo svantaggio. Pareggio tra Sassuolo e Chievo: i veneti non perdono da 5 gare