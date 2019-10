Lautaro Martinez punge Spalletti: "Sono migliorato? L'anno scorso non giocavo"

Lautaro Martinez è l'uomo del momento in casa Inter. L'attaccante 22enne di Bahia Blanca ha infatti già realizzato sei reti in undici presenze, un'enormità se si pensa che l'anno scorso si era fermato a quota 9 in tutte le competizioni e con 35 presenze al suo attivo. A discolpa del Toro, però, c'è da dire che fino al mese di febbraio era considerato una seconda scelta, dopo Mauro Icardi, e che Luciano Spalletti ha iniziato a prenderlo seriamente in considerazione solo dopo la discussa querelle, durata oltre sei mesi, che ha coinvolto l'ex capitano dell'Inter e la società di viale della Liberazione.

Lautaro Martinez è rimasto all'Inter convinto di potersi giocare le sue carte da titolare con Antonio Conte conscio di avere già un anno di Serie A importante alle spalle. L'ex Racing sta incantando i tifosi nerazzurri non solo per i gol ma anche per le giocate sopraffine e nonostante il rigore fallito ieri all'82' è stato uno dei migliori in campo. Due gol in Champions League a Barcellona e Borussia Dortmund, quattro reti in campionato e una voglia matta di dimostrare di essere uno dei più forti in circolazione. In Argentina sono tutti pazzi di lui, il "protetto" di Lionel Messi, e con la nazionale Albiceleste ha già messo insieme 15 presenze condite da nove reti.

L'attaccante argentino, però, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del suo ex allenatore Luciano Spalletti che ha faticato ad utilizzarlo nella prima parte abbondante di stagione. Ecco le parole pungenti del Toro a Inter Tv: "Io cerco sempre di lavorare, per diventare grande insieme all'Inter. Cerco di seguire le indicazioni dell'allenatore e di migliorare l'affinità di gioco con i miei compagni. Tutti i giorni lavoro per migliorare. Chiaramente stiamo svolgendo un ottimo lavoro sul piano fisico, con lo staff tecnico. Sono contento di giocare molti minuti, a differenza dell'anno scorso: quando entri alla fine di ogni partita, hai poco tempo per dimostrare le tue qualità. Ringrazio l'allenatore".

