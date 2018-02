Lautaro Martinez: "L'Inter non è l'unico club a volermi"

Lautaro Martinez è il nome nuovo che sta facendo letteralmente impazzire gli osservatori di mezza Europa. L'Inter, però, con Ausilio in prima linea, si è mossa con grande anticipo ed è andata più volte a visionare il classe '97, nativo di Bahia Blanca. L'attaccante 20enne del Racing Avellaneda in patria è definito come l'erede di Diego Alberto Milito, l'eroe della finale di Champions League, giocata e vinta dall'Inter di Mourinho il 22 maggio a Madrid.

Martinez sa di essere appetito da diversi club europei e ai microfoni di Radio La Red e Radio Closs Continental ha ammesso l'interesse anche dell'Inter: "Ho conosciuto Ausilio ed era molto contento della partita che ho disputato. Anche Milito mi ha raccontato molte cose sul club e su cosa significa giocarci, sono orgoglioso che stiano pensando a me. Zanetti? Mi ha chiamato, ma non è l'unico: ci sono moltissimi altri club interessati, l'Inter è solo l'ultimo. Io resterò qui fino a giugno, del resto se ne sta occupando il mio agente".

Secondo indiscrezioni che giungono dall'Argentina, però, l'Inter pare aver già chiuso per Martitez. Secondo quanto riporta Noticias Argentina, i nerazzurri hanno offerto circa 25 milioni di dollari, oltre 20 milioni di euro per il suo cartellino. Il giocatore naturalmente sbarcherebbe a Milano non prima di giugno. Ausilio avrebbe fatto firmare un pre-contratto di 5 anni controfirmato dallo stesso giocatore. Manca solo l'ufficialità ma il club di Corso Vittorio Emanuele ha già piazzato un grande colpo di mercato in prospettiva futura.