La Lazio espugna la Dacia Arena: Udinese ko 2-1

La Lazio di Simone Inzaghi vince una partita importantissima sul campo dell'Udinese di Velazquez e lo fa per 2-1 grazie ai gol di Acerbi e Correa, alla prima gioia con la maglia biancoceleste. La partita è stata equilibrata e si è infiammata nella ripresa dove nel giro di 19 minuti sono arrivati i tre gol che hanno deciso di fatto la partita. La Lazio ha fatto valere la maggiore tecnica ed è stata più cinica mentre l'Udinese si è svegliata troppo tardi con Lasagna e De Paul un po' troppo in ombra rispetto alle partite precedenti. Con questo successo la Lazio vola a quota 12 punti e centra la quarta vittoria consecutiva, la quinta considerando anche l'Europa League. L'Udinese, invece, resta una buonissima realtà del nostro campionato ma perde una buona occasione per portarsi a ridosso del Napoli e resta dunque ferma a quota 8.

Partita equilibrata nei primi 20 minuti di gioco con Correa che al 5' viene murato dalla difesa dell'Udinese, mentre al 20' è De Paul su punizione a far venire i brividi a Strakosha. Luis Alberto non inquadra la porta al 28', mentre al 31' è Parolo a non trovare lo specchio della porta. Fofana e Lasagna tra il 38' e il 43' non sono precisi nelle loro conclusioni e si va al riposo sul risultato di 0-0. Nella ripresa ci prova Fofana da fuori area ma Strakosha blocca agevolmente, mentre dalla parte opposta Luis Alberto la mette alta sopra la traversa al 58'. Minuto 61' ecco il vantaggio della Lazio con Acerbi che devia in rete la corta respinta di Scuffet. Fofana ci prova ancora dalla distanza al 63' ma al 66' la Lazio raddoppia con il primo gol con la maglia della Lazio di Correa. Strakosha dice no ancora a Fofana ma nulla può sulla grande rovesciata di Nuytinck su assist di De Paul. Lasagna sfiora il pareggio all'83' e Strakosha compie ancora un miracolo, dimostrando di avere un conto aperto, sul tiro di Fofana.

Il tabellino

Lazio: Strakosha; Wallace, Acerbi, Luiz Felipe (77' Bastos); Patric, Parolo, Badelj, Lulic (56' Durmisi); Luis Alberto, J.Correa; Caicedo (56' Immobile)

Udinese: Scuffet; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Fofana, Mandragora, Barak (73' Teodorczcik); Machis (70' Pussetto), Lasagna (86' Vizeu), de Paul

Reti: 61' Acerbi (L), 66' Correa (L), 80' Nuytinck (U)