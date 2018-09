Lazio, la fidanzata di Milinkovic-Savic ha stregato i follower su Instagram

Sergej Milinkovic-Savic ha passato un'estate davvero calda in tutti i sensi. Il centrocampista della Lazio è stato corteggiato da mezza Italia e da mezza Europa ma alla fine è rimasto alla corte di Simone Inzaghi con Claudio Lotito che ha vinto la sua personale battaglia con Milan, Juventus, Real Madrid tenendosi stretto il classe '95. Sergej ha deluso le aspettative con la sua Serbia al Mondiale in Russia ma la sua valutazione è rimasta sempre intatta: il numero uno del club ha sempre chiesto 120 milioni di euro, minimo, per strapparlo alla Lazio.

Milinkovic-Savic è molto amato dai tifosi della Lazio ma anche da quelli delle altre squadre che ora hanno iniziato anche ad apprezzare la bellissima fidanata del 23enne serbo: Natalija Ilic. La compagna del giocatore della Lazio sta stregando il web con alcuni scatti davvero sexy e provocanti pubblicati costantemente sul suo profilo Instagram (guarda le foto). I commenti da parte dei follower si sprecano con il centrocampista biancoceleste che si gode l'ottimo momento sia all'interno del rettangolo di gioco che fuori dato che la sua storia d'amore prosegue a gonfie vele.