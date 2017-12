La Lazio manda ko 4-1 il Cittadella: ai quarti di Coppa Italia c'è la Fiorentina

La Lazio è la quarta squadra a staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti hanno battuto 4-1 il Cittadella e raggiungono così Inter, Milan e Fiorentina che si sono qualificate tra ieri e martedì. I gol della vittoria biancoceleste, sui veneti, portano la firma di Ciro Immobile, autore di un gol nel primo tempo e uno nel finale di partita, del rientrante Felipe Anderson e dell'autorete di Camigliano. Inutile, ma bellissimo, il gol su punizione siglato da Bartolomei. La Lazio, il prossimo 27 dicembre, affronterà la Fiorentina di Stefano Pioli che ha battuto per 3-2 la Sampdoria di Giampaolo.

Nel primo tempo il Cittadella è aggressivo in avvio ma è la Lazio a passare in vantaggio con Immobile all'11': Milinkovic-Savic la tocca per il centravanti della Lazio che non sbaglia. Al 13' Milinkovic-Savic colpisce una clamorosa traversa, mentre al 21' Fasolo impegna severamente Strakosha. Felipe Anderson al 23' va vicino al gol ma è impreciso, ma al 25' il brasiliano non sbaglia e batte Paleari in uscita su assist di Lucas-Leiva. Il Cittadella molla un po' il colpo e al 36' trova il tre a zero frutto dell'autorete di Camigliano. Al 41' Bartolomei su punizione svernicia Strakosha da 25'. Nella ripresa la Lazio tiene bene il campo e concede pochissimo al Cittadella che però si procura due occasioni da rete con Schenetti e Bartolomei. All'87' Immobile sigla la sua doppietta personale, con un bello scavetto, su assist di Lucas Leiva.