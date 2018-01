La Lazio manda al tappeto l'Udinese: 3-0 e terzo posto in solitaria

La Lazio di Simone Inzaghi non sbaglia un colpo, batte tre a zero l'Udienese e stacca l'Inter in classifica. L'autorete di Samir, nel primo tempo, e i gol di Nani e Felipe Anderson nella ripresa, hanno portato in dote i tre punti ai biancocelesti che salgono così a quota 46 in classifica, a meno 8 dal Napoli, meno 7 dalla Juventus e più tre sull'Inter. La Lazio inoltre sale a quota 56 reti in campionato, sei in più della Juventus, e si conferma la squadra che ha segnato di più in questi primi 21 turni di campionato. L'Udinese di Oddo, invece, resta fermo a quota 29 punti in coabitazione con il Torino di Mazzarri.

Nel primo tempo la Lazio parte subito forte e chiude nella propria area di rigore l'Udinese che regge fino al 22' quando Samir la mette di testa nella propria porta sul cross teso di Milinkovic-Savic. Barak al 27' risponde con un sinistro che impegna severamente Strakosha, mentre al 41' Parolo va al tiro con la palla che termina fuori di poco. Felipe Anderson al 44' sporca i guantoni di Bizzarri e si va al riposo sull'1-0. Nella ripresa la Lazio raddoppia subito con Nani che appoggia in rete dopo una bella giocata personale di Felipe Anderson. Dopo due silent check, uno per parte, De Paul chiama alla grande parata Strakosha all'80. Due minuti dopo Fofana va al tiro da fuori area ma il pallone si spegne sul fondo.