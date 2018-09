La Lazio passa di misura a Empoli: Parolo regala i tre punti ai biancocelesti

La Lazio di Simone Inzaghi ci mette un tempo per lavorare ai fianchi l'Empoli di Aurelio Andreazzoli e affonda il colpo ad inizio ripresa con la rete di Marco Parolo che regala i tre punti ai biancocelesti. La partita è stata equilibrata e con diverse occasioni per colpire da ambo le parti, con gli ospiti che hanno però avuto le chance più ghiotte ed hanno vinto con merito la gara, come la traversa colta da Wallace, di testa a fine primo tempo e il palo colpito all'89 da Correa. La Lazio, dunque, ottiene la seconda vittoria in campionato che fa il palio con quella ottenuta prima della sosta nel derby vinto, sempre per 1-0, contro il Frosinone. L'Empoli, nonostante la sconfitta, esce fuori dal campo a testa alta avendo provato a giocare alla pari contro una squadra, sulla carta, più forte rispetto ai toscani che restano a quota 4.

Nel primo tempo la partita è molto equilibrata con Lazio ed Empoli che si affrontano a viso aperto. Capezzi prima e Milinkovic-Savic poi sfiorano il vantaggio. I padroni di casa, però, sono più intraprendenti e vanno vicini al gol del vantaggio con Krunic su assist di Veseli. Al 28' Strakosha neutralizza il tiro di Acquah e poi Zajc la spara alta, mentre al 30' Caputo insacca ma il Var annulla per posizione irregolare. L'ultimo quarto d'ora è tutto di marca Lazio con Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Immobile che creano grattacapi alla difesa dell'Empoli. Wallace in pieno recupero colpisce la traversa con un sontuoso colpo di testa.

Nella ripresa la Lazio passa subito in vantaggio con Parolo che si inserisce bene in area di rigore empolese e fredda Terracciano. L'Empoli non si scompone e cerca comunque di macinare gioco per tentare di arrivare al pareggio. Al 70' Di Lorenzo la mette in mezzo per La Gumina che cerca il tocco sul primo palo ma la mette fuori. Traoré all'82' va al tiro di destro che viene deviato da un avversario, sulla palla si avventa Caputo che spara a lato. Minuto 84' è Capezzi a provare il tiro in porta: la sua conclusione però è velleitaria e trova la facile parata di Strakosha. All'89' Correa colpisce il palo dopo che Terracciano aveva neutralizzato il tentativo di Ciro Immobile che al 91' dice ancora no al capocannoniere della Serie A nella passata stagione.

Il tabellino

Empoli: Terracciano; Di Lorenzo, M.Silvestre, Rasmussen, Veseli; Acquah (76' Traoré), Capezzi, Bennacer (81' Mraz); Zajc (59' La Gumina), Krunić; F.Caputo

Lazio: Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu (53' Caceres); Marusić, Parolo, Lucas Leiva, Milinković Savić (67' Correa), Lulić; Luis Alberto (75' Durmisi); Immobile

Reti: 47' Parolo (L)