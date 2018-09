La Lazio scatta al terzo posto, Torino e Atalanta si annullano

La Lazio si avvicina nel migliore dei modi al derby con la Roma di sabato espugnando la Dacia Arena di Udine. I biancocelesti, per larghi tratti padroni del campo, ma incapaci di concretizzare fino al 16' della ripresa con Acerbi sugli sviluppi di una punizione da fuori area. Raddoppio laziale grazie a una grande giocata di Correa, al primo gol dal ritorno in Italia. A 10' dalla fine la rovesciata fantastica di Nuytinck riapre la partita e mette i brividi alla Lazio che però riesce a portare a casa la vittoria. Nello scontro tra potenziali rivali per l'Europa Atalanta e Torino si annullano. A Bergamo finisce 0 a 0 con poche occasioni da entrambe le parti se non un guizzo di Gomez nel finale. A Cagliari è battaglia di legni e sprechi tra i sardi e la Sampdoria. Palo di Farias, traverse per Defrel e Linetty. Ma l'occasione d'oro la spreca la Samp al 91' quando Kownacki (entrato al posto di Quagliarella) si fa parare un rigore da Cragno. È sempre più Piatek invece il trascinatore del Genoa. Il polacco realizza la sua sesta rete in campionato in 5 partite giocate portando in vantaggio i rossoblù sul Chievo. Di Pandev il raddoppio che regala la vittoria al Genoa.