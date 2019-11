Il Lecce rimonta il Cagliari: da 0-2 a 2-2. I sardi falliscono l'aggancio alla Lazio

Il Cagliari di Rolando Maran fa harakiri e si fa rimontare dal Lecce di Fabio Liverani, perdendo la ghiotta chance di agganciare la Lazio di Simone Inzaghi al terzo posto in classifica. La partita disputata oggi alle ore 15 dopo il rinvio di ieri sera per maltempo è finita con un pirotecnico 2-2 ma in realtà il match si è acceso tra l'80' e il 97' complici le espulsioni di Cacciatore, per fallo di mano, e di Lapadula e Olsen per una rissa scatenatasi all'84' con il portiere svedese che ha rifilato una manata in faccia all'ex attaccante del Milan. I gol della sfida portano la firma di Joao Pedro, su rigore, e di Radja Nainggolan, sempre più l'uomo copertina di questo Cagliari formato europeo, per i sardi. Di Lapadula all'82', su rigore, con conseguente espulsione di Cacciatore per un fallo di mano, e Calderoni al 91' le reti che hanno permesso ai salentini di fissare il punteggio sul 2-2. Con questo pareggio il Cagliari sale comunque a quota 25 punti agganciando la Roma al quarto posto, mentre il Lecce sale a quota 11 punti, sempre al 17esimo posto in classifica.

Il Lecce parte forte contro il Cagliari e fa valere la supremazia territoriale nei primi 20 minuti di gioco. Al 28' l'episodio che fa svoltare la partita in favore dei sardi: Mariani giudica regolare il braccio di La Mantia sul cross di Cacciatore ma viene richiamato da Var e poi cambia idea e concede il rigore: dal dischetto Joao Pedro sigla l'1-0. Al 35' Olsen salva tutto su La Mantia e si va al riposo sullo 0-1. Nella ripresa Lapadula è bravo al 47' e al 52' ma Olsen dice di no, mentre dalla parte opposta Nandez sfiora il 2-0 al 55'. Il raddoppio arriva al 66' con Nainggolan che fulmina Gabriel dalla distanza dopo un rinvio non ottimale di Tabanelli. Farias sfiora l'incrocio al 73'. La Mantia si mangia il 2-1 al 79' spedendo alto sopra la traversa un gran pallone servito da Farias e all'81' il Cagliari resta in dieci uomini per l'espulsione di Cacciatore per un fallo di mano. Dal dischetto Lapadula non perdona. All'85' è rissa tra Olsen e Lapadula con Mariani che espelle entrambi. Farias fa tutto benissimo all'89' e la mette in mezzo per Tabanelli che incredibilmente la manda alta. Il Lecce la pareggia incredibilmente al 91' con Calderoni che di sinistro non lascia scampo a Rafael.

Il tabellino

Lecce: Gabriel; Rispoli (89' Dubickas) Lucioni, Rossettini (57' Meccariello), Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov (69' Farias); Lapadula, La Mantia.

Cagliari: Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog (88' Mattiello); Nainggolan (87' Rafael); João Pedro, Simeone (76' Ionita)

Reti: 30 Joao Pedro (C), 66' Nainggolan (C), 82' Lapadula (L), 91' Calderoni (L)

Espulsi: Cacciatore e Olsen (C), Lapadula (L)

