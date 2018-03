La Lecciso torna in Puglia e Al Bano "scappa"

Torna in Puglia, ma Al Bano scappa. Acque agitate ancora nella coppia e i nuovi retroscena parlano di un nuovo addio tra i due. A quanto pare, secondo alcune voci, Loredana avrebbe deciso di far ritorno nella sua terra soprattutto per riabbracciare i suoi figli. A rivelare il ritorno della Lecciso è stato il settimanale Diva e Donna. Una mossa che viene subito dopo quelle immagini pubblicate da Spy che hanno immortalato un incontro segreto tra lo stesso cantante e la sua compagna.



Ma in questa storia c'è di nuovo una battuta d'arresto. Infatti proprio lo stesso Al Bano lascerà la Puglia per un tour in compagnia di Romina in gioro per l'Europa per una serie di concerti. E la prima tappa è proprio la Germania. Già, perché da un cencerto in terra teutonica è nata la crisi tra il cantante di Cellino San Marco e la sua compagna. Una foto pubblicata su Instagram in compagnia di Romina tra i mercatidi di natale tedeschi ha acceso la gelosia della Lecciso e di fatto ha dato il via ad una serie di polemiche e al momentaneo allontanamento tra i due. Adesso una nuova "fuga" di Al Bano proprio al rientro di Loredana in Puglia potrebbe accentuare una crisi che non è del tutto finita...