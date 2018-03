Serie A, la Lega ha deciso: la 27esima giornata si recupera 3 e 4 aprile

La Lega di Serie A si è riunita nella giornata di oggi ed ha deciso quando si disputeranno tutte, o quasi, le partite rinviate ieri causa la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Tra martedì 3 aprile e mercoledì 4 aprile, infatti, si recupereranno ben sei partite delle sette annullate: Atalanta-Sampdoria Benevento-Verona, Chievo-Sassuolo, Genoa-Cagliari, Torino-Crotone e Udinese-Fiorentina.

La Lega, però, non si è potuta ancora pronunciare sul derby della Madonnina tra il Milan di Gennaro Gattuso e l'Inter di Luciano Spalletti per via degli impegni in Europa League dei rossoneri. La data della Stracittadina quindi è ancora tutto da definire e solo se il Diavolo uscirà dalla competizione, e lo si saprà solo il 15 marzo, allora si potrà capire quando sarà giocata. Giovanni Malagò, infatti, ha spiegato: "Si potrebbero aprire scenari che riguardano la finale di Coppa Italia in programma il 9 maggio, a seconda anche del risultato Juve in Champions. La Fiorentina ha chiesto per fattore emotivo di non tornare a Udine nel giro di pochi giorni a giocare".