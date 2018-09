Il Leicester ha un'idea: dedicare una statua in bronzo a Ranieri

Claudio Ranieri resterà per sempre nella storia del calcio inglese per la sua grande impresa compiuta con il Leicester nella stagione 2015-2016. Le Foxes, in maniera del tutto inaspettata, riuscirono a vincere il campionato davanti alle più blasonate Manchester United e City, Tottenham, Chelsea e Arsenal. L'annata successiva, però, la proprietà del Leicester complice un andamento non in linea secondo le aspettative decise di esonerarlo in maniera inaspettata con Ranieri che incassò la solidarietà da parte di tutto il mondo del calcio e da parte di tanti colleghi come ad esempio il suo ex nemico José Mourinho.

L'editorialista della Fanzone del 'Leicester Mercury' ha proposto di costruire una statua in bronzo in onore del tecnico romano. Ranieri, infatti, è rimasto in buoni rapporti con la tifoseria, meno con la proprietà a cui non ha mai perdonato il trattamento riservatogli nel corso della stagione 206-2017. Qualche tempo fa l'ex allenatore di Inter, Roma e Juventus incalzato da un tifoso del Leicester rispose così alla domanda sul perché non fosse mai tornato allo stadio: "Se nessuno mi invita...Mi piacerebbe rivedere tutti, ma non tocca a me".