Leonardo, anche Mbappé in dubbio: "Non prometto il suo rinnovo con il Psg"

Rivoluzione al Paris Saint-German? Dalle ultime intervista del direttore sportivo del club parigino pare proprio di sì. Armato di ghigliottina mediatica, Leonardo ha prima fatto sapere che Neymar può partire, e ora che anche il giovane e fortissimo Mbappé è a rischio.

Tutta colpa del Real Madrid?

Leonardo torna a parlare al quotidiano Le Parisien e questa volta il mirino è puntato su Kylian Mbappé, già stella del calcio mondiale e vincitore della Coppa del Mondo con la Francia. Il classe 1998 è nei radar dei club più importanti d'Europa già da diversi anni. Il Psg l'ha strappato alla concorrenza riempiendolo d'oro. Ora però le sirene del Real Madrid si fanno sentire e l'attaccante vacilla. In Spagna ne sono convinti: approderà alla corte di Zidane.