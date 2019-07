La lettera di Mihajlovic: "Grazie a tutti, mi avete commosso"

" Mi avete commosso. Ho finito le lacrime, ora sono pronto a combattere. Ci rivediamo presto ". È con queste parole che Sinisa Mihajlovic conclude la lettera inviata alla Gazzetta dello Sport e pubblicata oggi dalla rosea per ringraziare il mondo del calcio dell'affetto ricevuto dopo avere rivelato di avere la leucemia. " Ci sono momenti nella vita in cui ti ritrovi a lottare contro un avversario difficile da superare o ad affrontare un problema che è complicato da risolvere, Io vivo ora un momento così, però mi sento molto fortunato perché so di non essere solo ", ha scritto l'allenatore del Bologna, confermato nel suo ruolo dal club emiliano anche se dovrà stare lontano dai campi a tempo indeterminato a causa della sua malattia.

" Accanto a me ho scoperto di avere un sostegno enorme. In questi giorni ho ricevuto un mare di affetto, solidarietà ed energia positiva che mi ha dato una incredibile, ulteriore carica e la certezza che vincerò questa battaglia contro la leucemia ", ha aggiunto il tecnico serbo, protagonista sabato scorso di una commovente conferenza stampa. " Ho ricevuto migliaia di messaggi. Vi assicuro che li ho letti tutti, uno dopo l'altro: ognuno ha rappresentato per me una carezza, un abbraccio e ha toccato il mio cuore. Sono stati giorni duri e mi scuso se non ho risposto e ringraziato ognuno di voi ", ha concluso Mihajlovic, oggetto di una travolgente ondata di solidarietà da tutti gli sportivi italiani.

50 anni compiuti lo scorso 20 febbraio, l'ex giocatore - tra le altre - di Lazio e Inter era pronto a cominciare la nuova stagione sulla panchina del Bologna, dopo averlo trascinato l'anno scorso a un'incredibile salvezza. Poi la brutta notizia della leucemia, che lo costringerà a sottoporsi alle relative cure. Finite le quali tornerà di nuovo sui campi.