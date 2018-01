Fino a 175 anni di carcere al dottore che molestò ginnaste Usa

È arrivata questa sera la sentenza di colpevolezza per Larry Nassar, il medico che per trent'anni si è occupato delle ginnaste della nazionale statunitense. Rosemarie Aquilina, il giudice che ha ascoltato in questi giorni le testimonianze di 160 delle sue vittime, ha deciso per lui una pena "da 40 fino a 175 anni di carcere" e nel farlo ha commentato: "Ho appena firmato la sua condanna a vita".

"Non si merita di lasciare mai più una prigione", ha detto Aquilina a Nassar, che per tre decenni ha abusato di decine di atlete sottoposte alle sue cure, tra le quali anche le campionesse olimpiche Gabby Douglas, McKayla Maroney e Simone Biel.

Proprio la Maroney, argento individuale e oro a squadre a Londra 2012, aveva accusato a dicembre la federazione americana di avere pagato 1.25 milioni di dollari in terapie psicologiche, a patto che tacesse sulle molestie, che erano iniziate quando aveva soltanto tredici anni, firmando un accordo di non divulgazione stretto con la federazione, il comitato olimpico americano e la Michigan State University.

"Com'è stato un onore e un privilegio ascoltare le vittime - ha detto il giudice a Nassar - è un onore e un privilegio condannarla". Già condannato a 60 anni per possesso di materiale pedopornografico, il medico si è dichiarto colpevole per dieci accuse di condotto sessuale criminale.