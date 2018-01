L'ex fidanzata di Lewis Hamilton: "Mi diceva che ero un grasso Umpa Lumpa"

"All’inizio era dolce con me, poi ha iniziato a mostrare il suo vero carattere", racconta Veronica Valle, che per alcuni mesi è stata la fidanzata di Lewis Hamilton. La 26 anni accusa il pilota di Formula 1 a tre anni dalla fine della loro relazione. "Mi diceva che ero un grasso Umpa Lumpa". Secondo la donna, Hamilton avrebbe infatti una doppia personalità, un po' come"dottor Jekyll e Mister Hyde".

I due sono andati insieme alle Barbados, ma il viaggio non sarebbe andato così bene. Proprio perché il pilota alternava momenti in cui era carino ad altri in cui si innervosiva e insultava Veronica. La modella racconta un episodia che l'ha colpita particolarmente. La coppa era in viaggo sul jet privato di Hamilton quando questi ha iniziato ad insultare il pilota, alzando la voce e innervosendosi. "Ha iniziato a urlargli contro", racconta la modella, e tutto questo solo perché il pilota avrebbe usato la toilette del jet.

Inoltre, durante uno dei loro soggiorni alle Barbados, Hamilton l'avrebbre presa in giro più volte per il suo aspetto fisico."Guarda, sei così grassa", avrebbe detto il pilota. "Sembri un Umpa Lumpa".