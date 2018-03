L'Ifab ha detto ufficialmente sì: ai Mondiali in Russia ci sarà il Var

Sabato 3 marzo 2018 sarà ricordata come una data importante per il calcio internazionale. L'Ifab, infatti, ha deciso che ai Mondiali ci sarà l'ausilio della tecnologia, ovvero il Var. Dopo attente riflessioni e dopo ben due anni di sperimentazione in oltre 1000 partite, l'organo decisionale che governa e sviluppa le regole del gioco del calcio ha ufficialmente e definitivamente detto sì al Video Assista Referees per Russia 2018.

L'International Football Association Board, dunque, ha deciso all'unanimità di aver approvato l'utilizzo del Var ai Mondiali e lo ha reso noto in una nota, in occasione del 132esimo congresso tenutosi a Zurigo: "Questo storico incontro rappresenta una nuova era per il calcio che aiuterà a migliorare l'integrità e la correttezza nel gioco". Ora, il prossimo 15 o 16 marzo a Bogotà durante il congresso Fifa, toccherà a Gianni Infantino dare il via libera definitivo a tale ausilio tecnologico. La moviola in campo verrà utilizzata con la stessa casistica adottata in Italia, e quindi nei seguenti casi: gol/non gol, rigore/non rigore, rosso diretto e scambi di persona.