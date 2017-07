L'Inter affonda il colpo a centrocampo: 60 milioni per uno tra Vidal e Nainggolan

L'Inter di Zhang Jindong si sta muovendo a fari spenti sul mercato e dopo il difensore slovacco Skriniar sta per chiudere per il centrocampista spagnolo della Fiorentina Borja Valero. Walter Sabatini e Piero Ausilio stanno lavorando per dare a Luciano Spalletti una squadra competitiva che possa lottare per lo Scudetto o almeno combattere per arrivare in Champions League. Radja Nainggolan è uno dei grandi obiettivi dell'Inter: il club nerazzurro è pronto ad offrire 40-45 milioni di euro più il cartellino dell'attaccante montenegrino Stevan Jovetic.

Non solo Nainggolan, però, perché secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l'Inter ha in mano un altro nome su cui puntare: Arturo Vidal. Il club di Corso Vittorio Emanuele ha stanziato 60 milioni di euro per arrivare ad un top player di centrocampo. Il cileno ex Juventus stuzzica la fantasia dei tifosi ma anche di Luciano Spalletti che ha bisogno di un giocatore di carattere, personalità e classe per puntare in alto. C'è anche un'alternativa, tutt'altro che low cost: il guineano del Lipsia rivelazione della scorsa Bundesliga Naby Keita.