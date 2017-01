L'Inter aggancia il Milan: una doppietta di Perisic stende l'Udinese

L'Inter di Stefano Pioli riparte benissimo nel 2017 e ottiene la quinta vittoria consecutiva, la quarta in campionato. I nerazzurri hanno avuto la meglio per 2-1 in rimonta sull'Udinese di Luigi Delneri al termine di una partita davvero emozionante, ricca di azioni da gol e di colpi di scena. Dopo i primi 15 minuti di equilibrio è Jankto a portare in vantaggio i padroni di casa con una grande progressione che non lascia scampo ad Handanovic. L'Inter è in bambola e l'Udinese continua a macinare gioco e produrre azioni da gol, ma il calcio si sa è crudele e al secondo minuto di recupero i nerazzurri trovano il pareggio grazie a Perisic, su assist di Icardi: non impeccabile Karnezis nella circostanza.

Nel secondo tempo l'Inter è più in palla e tiene meglio il campo con l'Udinese che continua a rendersi pericolosa con Jankto, Fofana, Thereau ma soprattuto Zapata. I nerazzurri, però, salgono di tono e al minuto 87' passano ancora con Perisic: punizione di Joao Mario e il croato decolla di testa battendo per la seconda volta Karnezis. Vittoria pesantissima per la squadra di Pioli che aggancia il Milan a quota 33 punti, i friulani invece restano fermi a quota 25 ma escono dal campo a testa alta.