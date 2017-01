L'Inter ai quarti di Coppa Italia col brivido: Bologna piegato 3-2 ai supplementari

L'Inter di Stefano Pioli va avanti di due reti ma si fa rimontare dal Bologna di Donadoni che trascina i nerazzurri fino ai tempi supplementari. Al 34' del primo tempo è Murillo a sbloccare la partita con un gol stupendo: angolo di Joao Mario e il colombiano si inventa una grandissima rovesciata che fredda da Costa. I padroni di casa continuano a macinare gioco e dopo solo 5 minuti raddoppiano grazie alla rete di Palacio ottimamente servito da Joao Mario: El Trenza stoppa a seguire il pallone e batte per la seconda volta il portiere brasiliano del Bologna. I rossoblù però non mollano e a tre dal riposo accorciano le distanze con la rete di Dzemaili, deviata imparabilmente per Carrizo da Kondogbia.

L'Inter nella ripresa continua a condurre la partita e il Bologna attende sornione. Al 70ì Pioli inserisce Candreva e Icardi per Gabigol, discreto il suo esordio dal primo minuto, e Palacio. Al minuto 73', però, gli ospiti gelano il Meazza con la rete di Donsah che prende il tempo ad Ansaldi e buca Carrizo. L'Inter prova fino alla fine a riportarsi avanti nel punteggio ma con poca fortuna e si va così ai tempi supplementari. Al minuto 98' l'Inter si riporta avanti nel punteggio con la rete di Candreva, decisiva nella circostanza la deviazione di Oikonomou. I nerazzurri tengono il punteggio inchiodato sul 3-2 fino al 120' minuto e l'arbitro Mariani fischia la fine: l'Inter si qualifica per i quarti di finale dove attende la vincente di Lazio-Genoa che giocheranno domani sera alle ore 21.