L'Inter cade contro la Lazio: biancocelesti in semifinale di Coppa Italia

L'Inter di Stefano Pioli si ferma a 9 vittorie consecutive: la Lazio di Simone Inzaghi si è impone per 2-1 al Meazza con le reti Felipe Anderson e Lucas Biglia, su calcio di rigore. Nerazzurri in 10 dal 54 per l'espulsione di Miranda. I padroni di casa al minuto 83' hanno accorciato le distanze con Brozovic e nonostante un assedio finale non sono riusciti a pareggia. La Lazio vola in semifinale dove affronterà la vincente di Roma-Cesena.

La Lazio di Simone Inzaghi chiude sull'1-0 il primo tempo contro l'Inter di Stefano Pioli che era partita forte nei primi 19 minuti di gioco. Al 20' però gli ospiti vanno in vantaggio grazie alle reti di testa di Felipe Anderson che brucia Ansaldi, lentissimo ad andare a prendere il talento brasiliano. L'Inter rischia di capitolare ancora ma Immobile prima e Felipe Anderson poi si divorano il gol del 2-0: nella prima circostanza per l'errore dell'attaccante ex Juventus, nel secondo caso per la bravura di Samir Handanovic.

Nel secondo tempo la Lazio parte subito aggressiva e prova ad andare al gol con Parolo ma Handanovic tiene a galla l'Inter. Al 54', però, i nerazzurri restano in 10 uomini per l'espulsione di Miranda che atterra Immobile: per l'arbitro Guida è rosso e rigore. Dal dischetto Biglia fredda il portiere sloveno. L'Inter prova fino alla fine a rientrare in partita ma la Lazio tiene bene il campo e si guadagna l'accesso alla semifinale di Coppa Italia dove affronterà la vincente tra Roma-Cesena, che giocheranno domani sera allo stadio Olimpico.