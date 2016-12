L'Inter congela Lucas Leiva: piacciono Luiz Gustavo e Gagliardini

L'Inter a gennaio si muoverà sul mercato per rinforzare la rosa da mettere nelle mani di Stefano Pioli. Diversi calciatori lasceranno Milano: da Jovetic a Felipe Melo, fino ad arrivare a Biabiany sono in tanti con le valigie in mano anche perché i nerazzurri avranno solo due competizini da disputare: campionato e Coppa Italia. Il reparto bisogno di qualche ritocco è il centrocampo dove l'Inter ha praticamente già trovato l'accordo con Lucas Leiva del Liverpool. Il club di Corso Vittorio Emanuele, però, ha bloccato momentaneamente il giocatore brasiliano per capire se riuscirà ad arrivare ad altri obiettivi.

Il primo sulla lista di Piero Ausilio è il brasiliano del Wolfsburg Luiz Gustavo già nel mirino dei nerazzurri ai tempi di Walter Mazzarri. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, per il classe 87, il club tedesco chiede almeno 12 milioni di euro con l'Inter che vuole giocare al ribasso. Ai nerazzurri, poi, piace un giovane talento italiano che si sta ben distinguendo con l'Atalanta di Gasperini: stiamo parlando di Roberto Gagliardini, classe 94, corteggiatissimo anche dalla Juventus e dalla Roma. L'Inter vorrebbe bruciare tutti sul tempo assicurandosi a gennaio il 22enne, portandolo però a Milano nella prossima stagione. In Cina, infine, premono per avere Ever Banega: lo Shangai SIPG di André Villas Boas e il Tianjin di Fabio Cannavaro sono pronti a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro per l'ex Siviglia.