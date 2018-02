L'Inter inciampa sul Genoa: 2-0 per i rossoblù e quarto posto a rischio

L'Inter di Luciano Spalletti è ancora convalescente. I nerazzurri dopo il successo contro il Bologna escono sconfitti dal Marassi di Genova, battuti per 2-0 dall'ottimo Genoa di Davide Ballardini. I gol della partita portano la firma di Ranocchia, auotre di un autogol a fine primo tempo, e dell'ex Pandev al 59'. L'Inter è parsa non in palla, mentre di fronte aveva un avversario in forma e che è stato in partita per tutti e 95 i minuti di gioco. Con questo successo i rossoblù salgono a quota 30 punti, mentre l'Inter resta quarta, a quota 48, ma ha perso una posizione in favore della Roma e lunedì sera, in caso di vittoria della Lazio contro il Verona rischia di perdere anche la quarta posizione.

La prima azione da gol capita sui piedi di Pandev al 9': il macedone scappa in contropiede e conclude debolmente con il destro permettendo ad Handanovic di parare con i piedi. Due minuti più tardi ancora Pandev effettua un traversone dalla lunga distanza: Handanovic calcola male il tempo di uscita con il pallone che sbatte sulla traversa e gli torna in mano. Minuto 19' Candreva se ne va bene sulla sinistra e la mette morbida in mezzo per Karamoh che calcia al volo di destro ma colpisce male e la palla termina fuori. Candreva al 30' prova il gran tiro dalla distanza: miracolo di Perin che la mette in angolo. Al 45' il Genoa passa in vantaggio grazie alla goffa autorete di Ranocchia, propiziata però da Skriniar.

Nella ripresa il Genoa raddoppia al 59' con l'ex Inter Pandev che raccoglie il tiro dalla distanza dell'altro ex Laxalt, controlla e fredda Handanovic per la seconda volta. Candreva prova il tiro da fuori al 63': blocca facilmente Perin. L'Inter preme e al 71' va al tiro in porta con Karamoh che con il sinistro per poco non centra il bersaglio grosso. Minuto 78' Eder tira di destro ma a Perin battuto trova il salvataggio sulla linea di un difensore del Genoa. Sul ribaltamento di fronte Lapadula si fa largo e prova il tiro di sinistro: murato in angolo da Cancelo. D'Ambrosio al 91' tira in porta dall'interno dell'area di rigore trovando la parata di Perin.