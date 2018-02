L'Inter non sa più vincere: il Crotone impone l'1-1 ai nerazzurri

L'Inter di Luciano Spalletti pareggia 1-1 contro il Crotone del grande ex Walter Zenga. I nerazzurri non sono riusciti a portarsi a casa i tre punti contro i calabresi nonostante il gol del vantaggio iniziale siglato da Eder, nel primo tempo. Nella ripresa Barberis ha rimesso tutto in parità, l'Inter prova una reazione ma nonostante il forcing finale non riesce a vincere. I nerazzurri continuano nel loro momento nero visto che nelle ultime 9 partite tra Coppa Italia e campionato hanno ottenuto sei pareggi e tre sconfitte. La squadra di Spalletti sale a quota 45 punti, mentre i calabresi si portano a quota 20 punti e ottengono un ottimo risultato in ottica salvezza.

L'Inter parte subito forte nel primo tempo ma il Crotone ha una chance di fare male al 14' con Trotta che invece di servire Benali, tutto solo, va al tiro non inquadrando lo specchio. Al 16' Brozovic imbecca Vecino che va al tiro: la palla va alta sopra la traversa. Al 24' i nerazzurri passano in vantaggio con Eder che raccoglie l'assist di Brozovic, da calcio d'angolo, e batte Cordaz di testa. Ancora Eder al 36' non arriva di poco sul traversone di Candreva, mentre a fine primo tempo Capuano prima e Dalbert concludono in maniera impresica e il primo tempo va così in archivio.

Nella ripresa il Crotone pareggia al 60' con Barberis che approfitta di un svarione della difesa dell'Inter e batte Handanovic con un destro che bacia il palo e finisce in rete. Tra il 63' e il 64' Handanovic smanaccio su Ricci e Faraoni, mentre al 65' Cordaz compie il miracolo sulla spaccata di Eder e blocca la sfera sulla linea di porta. Al 75' Eder va al tiro da fuori area e trova la deviazione decisiva di un difensore calabrese. Trotta al 77' scappa in contropiede e conclude con il sinistro: la palla finisce fuori di un soffio. All'80' Perisic va al tiro di sinistro ma colpisce malissimo e la mette sul fondo. All'88' Cordaz compie un miracolo sul tiro a giro di Rafinha. Al 91' Perisic manca un'altra grande occasione da rete ma