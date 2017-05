L'Inter pianifica il futuro: Oriali e De Rossi con Conte in panchina

Stefano Pioli è in bilico all'Inter e a fine anno il tecnico emiliano potrebbe anche lasciare Milano. Le ultime sei giornate di campionato hanno fatto precipitare in classifica i nerazzurri con Suning che per il futuro sta pensando ad uno tra Diego Pablo Simeone ed Antonio Conte, con il secondo in pole position. Il tecnico leccese sta per portare il Chelsea alla conquista della Premier League e la sua voglia di tornare in Italia potrebbero spingerlo verso l'Inter.

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha confermato di aver avuto un incontro con Gabriele Oriali che potrebbe tornare a distanza di 7 anni in quel club che l'ha fatto grande sia da calciatore che da dirigente. Conte, tra l'altro, quando sedeva sulla panchina dell'Italia volle proprio Oriali nel ruolo di team manager. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno messo anche nel mirino un pupillo di Conte: Daniele De Rossi che andrà in scadenza di contratto con la Roma il 30 giugno del 2017.