L'Inter pressa Simeone: il Cholo dice no ad un assegno in bianco di Suning

Diego Pablo Simeone si augura di poter sollevare la Champions League con l'Atletico Madrid. I colchoneros hanno già perso due finali, entrambe contro i cugini del Real Madrid, e adesso avranno l'opportunità di vendicarsi dei blancos nelle semifinali che si giocheranno il 2 e il 10 maggio. Il Cholo siede da tanti anni sulla panchina dell'Atletico e a fine stagione potrebbe anche lasciare nonostante le sue ultime dichiarazioni d'amore al club spagnolo.

Simeone ha un chiodo fisso: un giorno vorrà allenare l'Inter. L'ex tecnico del Catania ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2018 e Suning starebbe pressando sempre di più l'argentino per convincerlo a lasciare Madrid per approdare a Milano. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, Simeone ha detto "no" all'Inter rifiutando l'assegno in bianco del club nerazzurro per convincerlo a lasciare la Liga. L'Inter manderà via Pioli a fine stagione e sta cercando un sostituto: Conte è stato blindato dal Chelsea e Simeone è dubbioso sul fatto se lasciare o meno la Liga. A questo punto se entrambi dovessero saltare si sta facendo largo il nome di Luciano Spalletti che lascerà la Roma al termine del campionato.