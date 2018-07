L'Inter riparte da Icardi Piace Vrsaljko ma se Florenzi...

L'Inter riparte nel nome di Mauro Icardi. È il capitano ad aprire la stagione del ritorno in Champions League: «Ho chiamato tutti i nuovi per fargli capire che cosa significa far parte della famiglia nerazzurra». Parole che inducono a pensare che anche se la clausola scade il 15 luglio, Icardi continuerà ad essere il faro dell'attacco nerazzurro. Pensando alla lista Champions resta però da capire se l'Inter non abbia comunque bisogno di una cessione eccellente per sistemare la rosa dei ventidue da presentare all'Uefa dal punto di vista economico, perché dovrà mantenere un equilibrio di mercato tra i valori delle titolarità dei calciatori acquisiti e ceduti. Il club nerazzurro conta di riuscirci senza dover sacrificare un big. In entrata invece la priorità adesso è un terzino: Vrsaljko è il nome più gettonato, l'alternativa si chiama Darmian. Ma se Florenzi, alle prese con una difficile trattativa per il rinnovo, dovesse rompere con la Roma, diventerebbe la prima scelta.

A proposito di giallorossi, l'ex Nainggolan ha già segnato il suo primo gol nerazzurro nella prima partitella. Invece Icardi per i noti fastidi al ginocchio farà un lavoro personalizzato in questa prima settimana di ritiro. Che per stessa ammissione della punta argentina non sarà «come tutti gli altri». Il riferimento al fatto che si penserà anche a preparare la Champions. Ma è un ritiro diverso anche perché saranno rarissime le occasioni per i tifosi di vedere la squadra, escluse le amichevoli. Infatti per motivi di sicurezza, spiega la stessa società nerazzurra, gli allenamenti saranno chiusi al pubblico. C'è un po' di malumore tra i tifosi, soprattutto se si pensa ai bagni di folla delle passate stagioni quando a Brunico salivano a centinaia per vedere l'Inter. Il primo effetto sono le poche decina di tifosi saliti alla Pinetina per salutare, da fuori, la squadra. Per vedere le stelle, come recita la campagna abbonamenti, bisogna avere pazienza.