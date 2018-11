L'Inter si scioglie a Bergamo. Social spietati: "Dal tre di Mou al quattro di Gasp"

L'Inter di Luciano Spalletti ha disputato la sua peggior partita della stagione e ha perso con un netto e bruciante 4-1 contro la scatenata Atalanta dell'ex Gian Piero Gasperini. La sensazione, fin da subito, è che sarebbe stata una giornata difficile per i nerazzurri di Milano, dato che la Dea fin dalle battute iniziali ha imposto il proprio gioco e macinato occasioni su occasioni con un Samir Handanovic strepitoso che ha permesso comunque all'Inter di restare in partita fino al 3-1 siglato da Djimsiti.

Spalletti ha parlato di sconfitta bruciante, ha ammesso la superiorità odierna degli avversari ed ha affermato di dover stare solo in silenzio dopo un risultato del genere, mentre Samir Handanovic, che ha compiuto almeno tre parate di rilievo, ha sentenziato: "L'Atalanta ha meritato di vincere e ha vinto. Ha giocato un calcio migliore, per noi sono prematuri certi discorsi, ma andiamo avanti per la nostra strada. Rivedremo la partita e capiremo gli errori commessi. Il Barcellona forse ha inciso, ma non è un alibi. Sapevamo cosa dovevamo aspettarci oggi, ma non abbiamo fatto quello che dovevamo. Se la sconfitta ci ridimensiona? Dobbiamo pensare sempre in grande perché c’è lo impone la storia, ma per certi discorsi non siamo maturi".

La sonora sconfitta rimediata a Bergamo ha subito scatenato i tanti utenti sui social che si sono scagliati contro l'Inter usando ironia e rabbia nei confronti di Spalletti e i suoi uomini:

Lezione di calcio di Giampiero #Gasperini a Luciano #Spaletti. #Inter travolta e dominata per 90 minuti. Senza un super #Handanovic (almeno 3 miracoli) l’#Atalanta avrebbe potuto restituire il 7-1 di due anni fa... — Nicolò Schira (@NicoSchira) 11 novembre 2018

[[

]]

Erano già tre o quattro partite che aspettavo la squadra che fa la partita della vita e fa iniziare la classica #CRISIINTER autunnale.

#AtalantaInter #SerieA #Atalanta #Inter #Icardi #Mancini — Davide V. (@DavideV89) 11 novembre 2018

[[

]]