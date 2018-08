L'Inter sogna Modric: se salta all-in su Milinkovic-Savic

Luciano Spalletti si è detto ampiamente soddisfatto della campagna acquisti dell'Inter, anche se sa bene che non è ancora finata. I nerazzurri hanno corteggiato e poi scaricato Arturo Vidal, che ha poi firmato per il Barcellona, ma Piero Ausilio è sicuro di potercela fare per portare Luka Modric alla corte del tecnico di Certaldo. Il centrocampista croato parlerà con Florentino Perez la prossima settimana e allora si saprà qualcosa di più circa una trattativa che se si dovesse davvero concludere farebbe diventare l'Inter la vera anti-Juventus. I nerazzurri hanno però delle alternative e se non dovessero arrivare a Modric si punterebbe tutto su due cavalli di ritorno: o Mateo Kovacic o Rafinha, che recentemente ha aperto al suo ritorno a Milano.

Secondo quanto riporta Sportmediaset, però, l'Inter è pronta ad affondare il colpo per Sergej Milinkovic-Savic, già appetito da Juventus, Real Madrid e Milan. I nerazzurri vorrebbero formalizzare una proposta alla Lazio e a Claudio Lotito: prestito oneroso sulla base di 30 milioni di euro, il cartellino di Ramires, e un riscatto finale fissato a 70 milioni, per un totale di 100 milioni di euro. Anche il Milan avrebbe formalizzato un'offerta simile a quella dei nerazzurri con un prestito e un riscatto più alti e senza l'inserimento di contropartite dato che Borini non stuzzica affatto la fantasia di Inzaghi. Senza dimenticare poi la Juventus che è ormai da tempo sul calciatore e se dovesse partite Pjanic avrebbe il denaro per piazzare un altro grande colpo di mercato. L'Inter resta vigile e se non riuscirà ad arrivare a Modric tenterà il tutto e per tutto per il serbo magari alzando l'asticella e l'offerta economica e offrendo oltre a Ramires anche un altro giocatore ormai fuori rosa all'Inter e valutato circa 30 milioni: il portoghese Joao Mario.