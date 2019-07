L'Inter torna a casa ballando sulle punte

Per quanto a fine luglio, ai rigori e in amichevole, battere il PSG resta segnale incoraggiante per una squadra che insegue gli splendori del passato o più semplicemente un nuovo futuro. E così, dopo aver perso contro Manchester United (nei 90' e in modo più netto dell'1-0 finale) e Juventus (ai rigori), nell'ultima esibizione della mini tournée asiatica, l'Inter trova dal dischetto la soddisfazione della prima vittoria di prestigio della stagione. Le firme di Handanovic (manco a dirlo) e Joao Mario, suo il tiro decisivo.

Ora, non è il caso di stropicciarsi gli occhi per quello che le prime settimane di Conte stanno facendo vedere. Bene soprattutto Sensi e (per chi ancora ci crede) Brozovic, oltre ad Handanovic e alla difesa in genere. Fasce laterali da valutare con grande attenzione. È molto probabile che lo standard finora raggiunto dalla squadra (o dal suo abbozzo, considerato che anche ieri a Macao i titolari in partenza in campo non erano più di 7) non sarebbe sufficiente per reggere in campionato la corsa di Juventus e Napoli, ma queste prime esibizioni sono di certo un buon punto di partenza. Soprattutto, ogni tipo di giudizio (anche quelli un po' troppo entusiastici che sembrano accompagnare tutto ciò che Conte fa in questo periodo, sospiri compresi) andrebbe sospeso finché l'Inter non avrà in campo dei veri attaccanti e non ragazzini o scarti riciclati.

Domani o più probabilmente martedì potrebbe essere il giorno di Dzeko, alla ripresa si aggregherà l'unica certezza Martinez e poi resta sospeso il discorso più importante, quello che più sta a cuore a Conte, ovvero Lukaku. Vero o strategico l'inserimento della Juventus? Da Torino filtra un interessamento importante, quanto importante e perché importante lo diranno le prossime settimane. Al centro di tutto potrebbe esserci Icardi e la strizzata d'occhio di Paratici verso lo United, essere soprattutto un modo per smuovere la resistenza dell'Inter a trattare l'ex capitano.

Anche la Juventus, peraltro, ha le sue belle grane, per quanto gestite in modo assai differente. Per non dire di Higuain (venduto alla Roma, ma il Pipita batte cassa e punta i piedi): Dybala resta o va via? Anche per lui, come per Icardi, non c'è la fila che si aspettava il club. L'ultima deludente stagione al fianco di CR7 non aiuta. A oggi, l'unico interessamento è proprio dell'Inter, che l'ha chiesto quando s'è diffuso il flirt tra Icardi e la Signora. Ecco perché lo scambio oggi da fantamercato, potrebbe non più esserlo dopo Ferragosto. Di certo c'è che Icardi tornerà ad allenarsi con la squadra da martedì, e che Wanda a Formentera, tra una foto (quasi) in topless e un'altra, ne posta una con indosso un costume nerazzurro e la frase sibillina (in inglese): «Dopo tutto, le anime gemelle finiscono sempre insieme» con accanto un cuoricino nero e un altro azzurro. Mah