L'Inter vince la prima sfida all'ICC: battuto il Tottenham ai rigori

L'Inter di Antonio Conte, ancora una volta incompleta e senza diversi titolari e nuovi giocatori, pareggia per 1-1 contro il Tottenham di Mauricio Pochettino nei tempi regolamentari ma poi vince ai calci di rigori grazie alle due parate di capitan Handanovic su Kane e Skipp. I nerazzurri hanno disputato una buona partita con Sensi e il giovanissimo Esposito ancora una volta in grande spolvero. Prima vittoria per l'Inter in questa International Champions Cup dove nei due precedenti match aveva perso 1-0 contro lo Unite e ai calci di rigore contro la Juventus. Il prossimo impegno amichevole per i nerazzurri sarà quello del 10 agosto contro il Valencia a due settimane dall'inizio del campionato.

Il Tottenham parte subito forte e segna l'1-0 al 3' con Lucas Moura che punta Skriniar dentro l'area di rigore e lascia partire un desto che non lascia scampo ad Handanovic. Perisic su assist di Dalbert prova a spaventare Lloris al 12' e al 27' Brozovic colpisce il palo interno. Il pari dell'Inter è maturo e arriva puntualmente al 36' con Sensi che riceve palla dall'ottimo Esposito e a tu per tu con Lloris non sbaglia. Nella ripresa l'Inter parte forte con Lloris che anticipa Dalbert, mentre al 60' Lamela spreca tutto malamente. Barella al 77' chiama alla parata in due tempi il numero uno del Tottenham mentre al 79' Handanovic disinnesca il sinistro di Son.

Il tabellino

Tottenham: Lloris; Walker-Peters, Sanchez, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks, Ndombelé; Lamela; Lucas Moura, Kane. All.: Pochettino

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert, Perisic, Esposito. All: Conte

Reti: 3' Lucas (T), 36' Sensi (I)

SEQUENZA RIGORI: Kane parato, Puscas, parato, Son gol, Ranocchia gol, Nkoudou gol, Dimarco gol, Alderweireld gol, Politano gol, Skipp parato, Joao Mario gol