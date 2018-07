Lippi: "CR7-Juve? Più semplice di ciò che si pensi"

Marcello Lippi ha allenato con grandi risultati sia la Juventus che l'Italia, con cui ha vinto il Mondiale del 2006 a Berlino contro la Francia. L'ex tecnico dell'Inter ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato del Mondiale in Russia e dell'assenza degli azzurri: "Rimpianti per l'Italia fuori da Russia 2018? Purtroppo sì, avrebbe fatto bene, perché comunque ha qualità. Sull’eliminazione con la Svezia si possono fare mille riflessioni: in quasi 90 anni abbiamo fallito la qualificazione due volte, ma abbiamo pur sempre vinto quattro Mondiali, perdendone uno ai rigori. E per il futuro ci sono giovani validi e un tecnico come Mancini che può fare cose importanti. Certo, ora rosichiamo. Come la Germania".

Lippi ha poi parlato di mercato e dell'operazione monstre che potrebbe portare Cristiano Ronaldo alla Juventus di Massimiliano Allegri: "CR7 alla Juventus? Le cifre sono folli, ma fino a un certo punto. Ci sono giocatori valutati di più negli ultimi tempi. Astronomico forse è l’ingaggio, ma si sa che non paga tutto il club: ci sono sponsor, investimenti, merchandising. Credo che l’aspetto economico sia più semplice di quello che si pensi. Poi c’è quello tecnico e, credo, la voglia di vincere la Champions con un giocatore straordinario che segna più gol di quante partite giochi. Segno di testa, in rovesciata, di tacco. Ripeto: se la voglia di Champions fosse così forte".