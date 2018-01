Il Liverpool vuole Suso: è lui il sostituto di Coutinho

Il Barcellona ha piazzato il grande colpo di mercato con l'acquisto di Coutinho e questo condizionerà gli acquisti anche delle altre squadre, vista l'entità dell'investimento fatto dai blaugrana. Il Liverpool, ora, ha la bellezza di 160 milioni di euro in più ma ha anche la necessità di trovare un degno sostituto a quello che era il giocatore più forte della sua rosa. I Reds si stanno guardando attorno anche se non sarà facile reperire un grande nome a meno che qualche grande club decida di privarsi di un suo top player.

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, il Liverpool ha individuato il degno sostituto di Coutinho: si tratta di un suo ex calciatore, ovvero Suso. Il fantasista del Milan è uno dei pezzi pregiati della rosa rossonera e tornerebbe di buon grado a vestire la maglia dei Reds anche per la possibilità di giocare la Champions League. Il Milan, naturalmente, non ha alcuna intenzione di privarsi del 24enne spagnolo che ha da poco rinnovato il contratto fino al 30 giugno del 2022 e l'unico modo che ha il Liverpool per prendersi il suo ex calciatore è quello di pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro.