L'Olimpico ti cambia la vita Riecco la Dea, sparisce la Roma

Roma - Improvvisamente si è spenta la luce in casa Roma. Improvvisamente si è riaccesa quella dell'Atalanta di Gasperini. Ieri, all'Olimpico, si affrontavano due squadre che sembravano essere in condizioni diametralmente opposte: da una parte i giallorossi, che venivano da tre vittorie di fila (compresa l'Europa League), dall'altra i bergamaschi, che avevano vinto solo una delle ultime quattro partite giocate (Champions League compresa).

Nonostante questo, e nonostante l'indisponibilità di Muriel, Gasperini ha deciso di presentarsi all'Olimpico lasciando Zapata in panchina. Una scelta azzardata, con Malinovskyi, Ilicic e Gomez a formare il tridente offensivo, privato dei muscoli e del fiuto del gol dei propri migliori goleador. Una scelta che però si è rivelata giusta: è infatti partita meglio la squadra bergamasca, con Ilicic e Gomez che mettevano in difficoltà la difesa giallorossa sulla quale mister Fonseca deve ancora lavorare parecchio.

Col passare dei minuti però la Roma ha preso campo e coraggio, prendendo in mano il pallino del gioco. Il ritmo è alto, la partita viene giocata a viso aperto da entrambe le squadre, di occasioni però non ce ne sono molte. Per questo pesa come un macigno quella sprecata da Dzeko al 32' (buon intervento di Gollini), così come quella che Zaniolo prima si crea e poi si divora a inizio secondo tempo. Il talento classe 1999 è apparso insolitamente fumoso e poco concreto, al punto che la sostituzione (al 64' è stato inserito Mkhitaryan) è pressoché inevitabile. Proprio quando la partita sembrava incanalata verso lo 0-0, Gasperini ha approfittato dei ritmi bassi per inserire Zapata che ha spaccato la difesa giallorossa. L'attaccante colombiano fisicamente è incontenibile, tanto da riuscire, con estrema facilità, a trasformare in oro il primo pallone toccato, scaraventandolo alle spalle di Pau Lopez.

Alla Roma basta questo gol per sgretolarsi definitivamente. I giallorossi non riescono a reagire e rischiano perfino di prendere il secondo gol, con Zapata che, dopo una grande cavalcata di Hateboer, prende in pieno il palo sprecando un'ottima occasione. Nel finale però il 2-0 arriva comunque, con il gol di De Roon, liberato in area dalla torre di Pasalic. L'unica notizia positiva per la Roma riguarda dunque De Rossi, una leggenda da queste parti: Mancini ha infatti deciso di convocarlo per la partita del prossimo 12 ottobre a Roma contro la Grecia, valida per le qualificazioni di Euro 2020. Troppo poco per sorridere.