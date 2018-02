L'olimpionica Moioli: "Ho rischiato di perdere l'oro per colpa del cane"

L'Italia ha rischiato di perdere una medaglia d'oro alle Olimpiadi per colpa di... un barboncino. A raccontarlo è Michela Moioli, iridata nello snowboard cross nei Giochi invernali di PyeongChang: per qualche istante ha rischiato di non partire per la Corea a causa del suo cane Rocco, di appena 10 mesi.

Appena prima del decollo si è accorta che l'animale le aveva mangiato il passaporto: "Era da buttare - racconta all'Eco di Bergamo - Per fortuna in questura sono stati bravissimi, in un giorno me l’hanno rifatto".

La 22enne bergamasca, che aveva detto coraggiosamente di non volere né l'argento né il bronzo ma di "essere alle Olimpiadi solo per l'oro", racconta anche di avere messo in valigia l'ukulele, lo strumento a corde tipico delle isole Hawaii: "Me lo hanno regalato un mese fa - chiude la bergamasca -. Appena ho cinque minuti lo prendo e strimpello, mi diverto un sacco. Avevo una chitarra, questo strumento è più piccolo e con quattro corde gli accordi sono diversi, ma ho imparato subito. Mi serve per staccare, per pensare ad altro".

Oltre a quella di PyeongChang, la Moioli può vantare due medaglie di bronzo ai Mondiali (a Kreischberg 2015 e a Sierra Nevada 2017) e ancora prima altre due medaglie di bronzo ai Mondiali juniores, a Sierra Nevada 2012 e a Erzurum 2013. A completare il palmares anche una vittoria alla Coppa del Mondo di snowboard cross nel 2016.