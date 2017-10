L'ombra di Paulo Sousa su Montella

Il Milan si trova davanti ad un bivio della sua stagione: colpo di reni e rimonta in classifica oppure cambio della guardia in panchina e aria nuova a Milanello. Di certo le sconfitte con Roma e Inter, il pari con l'Aek Atene non hanno portato serenità sulla panchina rossonera e Vincenzo Montella è sempre più nel mirino. Le parole di Mirabelli non hanno portato il sereno sull'"aeroplanino" e adesso Montella sente sempre di più la pressione. Nel mirino in questo momento c'è tutta la squadra. I big ancora non sono ancora al top e di fatto le geometrie in campo ancora latitano. E così "radio mercato" in caso di un passo falso col Genoa ha già rivelato il nome in pole position per la panchina rossonera: Paulo Sousa. L'ex tecnico della Fiorentina sarebbe in cima alle preferenze della società. Ma attenzione: c'è anche una pista che porta all'estero. Si tratta di Hiddink che potrebbe portare quell'esperienza internazionale che forse manca a Montella. Insomma la gara col Genoa diventa una sorta di ultima spiaggia per il tecnico rossonero. Un altro errore e scatta la rivoluzione in panchina.