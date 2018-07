Da Londra assicurano: "Cristiano Ronaldo-Juventus, affare chiuso due sere fa"

"Il 7 luglio Cristiano Ronaldo arriverà a Torino", è questa la frase rimasta impressa nelle menti dei tifosi della Juventus che non vedono l'ora di abbracciare il fuoriclasse di Funchal. La trattativa lampo condotta dalla dirigenza bianconera ha lasciato tutti di stucco anche perché questa manovra azzardata sul mercato pone la Juventus in una condizione di forza considerevole agli occhi delle altre big europee. Mancano ancora dei dettagli per limare l'affare ma da Londra, capitale finanziaria del calcio, assicurano come l'affare sia già stato chiuso due sere fa e che ora ci sono solo delle piccole questioni burocratiche da sbrigare. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, però, a Florentino Perez non basterebbero i cento milioni di euro offerti dalla Juventus, anche perché Cristiano Ronaldo ha una clausola rescissoria da un miliardo di euro.

Tra l'altro l'ex attaccante del Manchester United avrebbe affermato un sibillino: "Se valgo solo 100 milioni, vuol dire che non mi vogliono davvero". I media portoghesi e spagnoli però concordano che Cristiano Ronaldo andrà alla Juventus e firmerà un ricchissimo quadriennale da 30 milioni di euro netti a stagione per i prossimi quattro anni. Inoltre, il titolo bianconero in Borsa è già cresciuto del 10% con gli analisti che si sono già divertiti ad ipotizzare come virtualmente il club si sia già ripagato il costo del cartellino. L'arrivo di Cristiano Ronaldo, però, porterà a due cessioni dolorose come quelle di Alex Sandro e Gonzalo Higuain, finiti nel mirino del Chelsea di Roman Abramovich. Una cosa è certa: manca davvero poco per vedere il fuoriclasse portoghese con la maglia bianconera e questa cosa sarà un bene per tutto il calcio italiano ma soprattutto per la Juventus che vuole tentare l'assalto alla Champions League.