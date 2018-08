Lotito telefono nemico. Che sparata a Inzaghi

Il telefono, la tua voce, recitava anni fa il celebre spot dell'ormai defunta Sip. Lui, Claudio Lotito, di telefoni (cellulari) ne ha cinque e la sua voce - quando li usa, il che avviene spesso - non passa inosservata. Anzi, il più delle volte è diventata un fenomeno virale.

Fu così su un aereo che decollava da Milano direzione Roma quando al patron della Lazio scappò l'infelice frase «famo 'sta sceneggiata» a proposito della visita della squadra alla Sinagoga, con un audio diffuso su Internet che fece infuriare la comunità ebraica. È stato così in una sera imprecisata, ma che potrebbe collocarsi intorno a Ferragosto, a Cortina. Un audio, anzi un video di un minuto sicuramente «rubato» (anche se Lotito urlava in strada e non ha fatto niente per evitare che fosse sentito) che ha fatto subito il giro del web. La scena mostra in penombra un Lotito particolarmente arrabbiato con il suo interlocutore, che è il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi.

Una vera e propria sfuriata che riguarda, in verità, un fisioterapista della squadra, poi dimessosi. «Già te l'ho detto, decido io, non decidi te - le frasi ad alta voce di Lotito - Te lo sto dicendo in tutte le salse. Voglio avere la certezza che chi sta male, sta male, chi non sta male, non sta male. No che qualcuno dica zitto che questo sta male. Vedi lo staff che c'ha tuo fratello». E poi un rimprovero a proposito del mercato, che probabilmente non ha soddisfatto a pieno Simone Inzaghi: «Ti stai sempre a lamentare di tutto. Hai una squadra che vale 10 volte quella che valgono le altre, te lo ha detto Tare e tu fai finta di non capire. Pensa a fare l'allenatore».

La Lazio parla di «errata interpretazione del colloquio fraudolentemente carpito» e annuncia azioni legali verso chi è responsabile del fatto e della sua diffusione. «Normale dialettica tra presidente e allenatore - chiarisce il portavoce della Lazio Arturo Diaconale - Chi conosce Lotito sa che tipo di persona è e come si comporta, delle volte si fa prendere dalla discussione, poi dopo 30 secondi passa agli abbracci. Inzaghi è molto soddisfatto per il calciomercato: voleva tenere tutti i big. E la faccenda dei fisioterapisti, il centro della telefonata con Lotito, è stata già risolta».

A Formello, quartier generale della Lazio, il clima era già rovente dopo il ko con il Napoli all'esordio, i tanti infortuni - già decisivi nella volata finale per la Champions dell'ultima stagione - e la gara con la Juventus di Cristiano Ronaldo alle porte. Ora la tensione è salita, anche se il club cerca di minimizzare e di riportare serenità nel gruppo (dove c'è da registrare il mal di pancia di Luis Alberto per la mancata cessione al Siviglia). Di sicuro non è un 2018 felice per Claudio Lotito che a marzo aveva visto sfumare il seggio al Senato, assaporato lo spazio di una notte prima che una labirintica applicazione della legge elettorale gli togliesse il sogno di sedere a Palazzo Madama. Una notizia che, ironia della sorte, gli era arrivata via telefono...