Luisito Suarez tuona: "Inter, non ti far prendere per il c... da Icardi"

Luisito Suarez è stato uno dei giocatori più forti della storia del calcio mondiale e vincitore del Pallone d'Oro nel 1960. Lo spagnolo ha fatto la storia dell'Inter di Helenio Herrera che vinse due Coppe dei campioni consecutive, nel 1964 e nel 1965. Nei suoi nove anni in nerazzurro ha scritto pagine importanti della storia del club meneghino, ha giocato 328 partite e realizzato 55 reti. Suarez, oggi, ha 84 anni ed è ancora rimasto legato all'Inter ed è per questa ragione che ha parlato da "tifoso ferito" in riferimento alla situazione relativa a Mauro Icardi.

L'ex capitano dell'Inter è finito nell'orbita di Juventus e Napoli che non vedono l'ora di avventarsi su di lui magari a prezzo di saldo dato che in teoria il valore di Maurito si è quasi dimezzato passando da 110 milioni di euro agli appena 60-70. Suarez, come detto, è un grande tifoso nerazzurro e ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha attaccato pesantemente il bomber 26enne di Rosario: "È da tanto tempo che dice che va via e poi resta, un club forte come l’Inter non può farsi prendere per il culo da un calciatore: o via via o resta senza giocare per due anni. È un peccato, perché lui non parla e rende ancora più difficile la vicenda".