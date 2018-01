"Lukaku via dall'Everton per un rito voodoo". Il belga furioso, ricorre alla vie legali?

Romelu Lukaku, in estate, è passato per oltre 80 milioni di euro dall'Everton al Manchester United e fino a questo momento il belga sta giustificando l'investimento fatto dalla famiglia Glazer. Il proprietario dei Toffees, Farhad Moshiri, però, ha svelato un retroscena curioso circa il trasferimento del 24enne alla corte di José Mourinho: "Ho buttato via due estati nel tentativo di trattenerlo. Durante la prima, per tre mesi, ho parlato col suo agente, con lui, con la madre, con la sua famiglia e siamo riusciti a farlo rimanere un altro anno"

Moshiri è poi entrato nello specifico: La scorsa estate gli avevamo offerto un contratto migliore di quello che gli proponeva il Chelsea, abbiamo provato di tutto per farlo rimanere, se vi dicessi quello che gli avevamo proposto, non ci credereste. Il suo agente era pronto a firmare ma durante l'incontro decisivo Romelu ha chiamato sua madre, che era in pellegrinaggio in Africa o non so dove. E per qualcosa legato al voodoo gli ha detto che doveva andare al Chelsea".