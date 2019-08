Lukaku è sovrappeso, a rischio il debutto contro il Lecce

Lunedì 26 agosto è la data che i tifosi dell'Inter hanno segnato sul calendario con un cerchietto. Sarà il giorno del debutto in maglia nerazzurra di Romelu Lukaku. L'attaccante belga, come tutti sanno, è arrivato a Milano dopo una lunga trattativa e i 50 mila tifosi interisti che hanno già preso il biglietto per assistere a San Siro al posticipo della prima di campionato contro il Lecce, non vedono l'ora di gustarsi dal vivo i gol del loro beniamino. Destinato però, a quanto sembra, a partire dalla panchina. Alla base di questa decisione non ci sono motivi tattici, ma fisici. E alimentari. Infatti, per il Corriere dello Sport, il gigante belga è sovrappeso.

Muscoli e un po' di pancetta

Quando è salito sulla bilancia, lo staff medico nerazzurro non ci poteva credere. La "lancetta" segnava 104 chilogrammi, troppi anche per un ammasso di muscoli come l'ex Manchester United. Che infatti, fin dal suo primo giorno alla Pinetina, ha cominciato a lavorare a pieno ritmo per tornare in forma il prima possibile. L'obiettivo, usando un'espressione cara al ministro Matteo Salvini, è di scendere sotto "quota 100", magari già entro il 26 agosto, giorno della sfida contro il Lecce. Ma non sarà facile.

Per questo motivo, mister Conte potrebbe lasciare Lukaku in panchina preferendogli il baby Esposito. Lui sì magro e in forma, a differenza del panzer belga. Pronto però a mantenere la promessa fatta il 13 agosto ai tifosi della Beneamata: "Sono venuto qui per aiutare la squadra a vincere qualcosa", aveva detto convinto in un video diffuso sui social, per poi aggiungere ironicamente: "Com'è il cibo italiano? Insalata...".

Ora si è capito il perché.